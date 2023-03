Schiavi in fabbrica e paghe da fame Caporalato, due pesanti condanne

Costretti a lavorare 12-14 ore al giorno in cambio di paghe da fame, la maggior parte delle volte saldate perfino a nero. Turni di lavoro massacranti senza diritto ad avere un giorno di riposo settimanale oppure con appena dieci minuti di pausa per consumare un pasto frugale senza potersi alzare dalla propria postazione. Uno schema purtroppo ricorrente all’interno dei tanti capannoni a gestione orientale che si trovano al Macrolotto. La battaglia contro lo sfruttamento del lavoro viene portata avanti da anni dalla Procura che di indagini fotocopia come questa ne ha tante sulle proprie scrivanie. Ieri la vicenda della "Doris Line" di via dei Fossi ha trovato il suo epilogo con le pesanti condanne inflitte dal tribunale di Prato. I titolari di fatto della azienda tessile, Lie Chen e la compagna Li Suwen, difesi da Antonino Denaro, sono stati condannati dal giudice Marco Malerba a quattro anni e 9 mesi, i collaboratori Du Ying (detta Eva) e Li Linjie (detto Jack) a due anni e sei mesi. Sono stati, invece, assolti il prestanome, Zhang Qingdi, difeso dagli avvocati Tiziano Veltri e Ewelina Kril, e altri due dipendenti della ditta, Chen Sheng (detto Ken) e Li Xiaofei, difesa dall’avvocato Toraldo. Gli imputati dovevano rispondere, a vario titolo, di 603 bis, ossia di caporalato, sfruttamento della manodopera clandestina e omissione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

I fatti risalgono all’autunno del 2017 e sarebbero andati avanti, secondo quanto accertato nel processo di primo grado, fino al settembre del 2019 quando uno degli operai sfruttati, di origini africane, si fece coraggio e decise di denunciare le condizioni disumane in cui era costretto a lavorare all’interno della "Doris Line". Secondo quanto emerso dalle indagini, gli operai avevano contratti di quattro ore giornaliere a fronte delle 14 che effettivamente facevano.

Lo schema usato era il solito: i gestori di fatto della confezione (che risultavano dipendenti) avevano, negli ultimi anni, aperto e chiuso almeno tre ditte cambiando solo il nome in modo da sparire agli occhi del fisco ma di non interrompere mai la produzione.

La Procura ha contestato lo sfruttamento riferito almeno a una decina di persone anche se la denuncia formale è stata presentata solo dagli operai di origine africana (due dei quali richiedenti asilo), non da quelli cinesi (di cui due erano clandestini) e italiani.

Dai vari sopralluoghi effettuati all’interno della confezione, sono emerse, inoltre, le pessime condizioni igienico-sanitarie in cui erano costretti a lavorare gli operai. All’interno della "Doris Line" si lavorava e si mangiava nella stessa postazione senza che vi fosse una distinzione fra locali adibiti alla produzione e la mensa. Per non parlare delle norme sulla sicurezza: assenti le vie di fuga o le uscite di sicurezza.

Infine, è emerso che alcuni degli operai richiedenti asilo venivano reclutati direttamente nei centri di accoglienza dove nessuno si era accorto che queste persone stavano fuori dal centro per 12-14 ore al giorno.

E’ l’ennesima condanna emessa dal tribunale di Prato per 630 bis, il reato di caporalato introdotto nel 2016 che estende le responsabilità dello sfruttamento di persone in stato di bisogno anche ai datori di lavoro e non solo al caporale. Una battaglia ancora lunga che la Procura non intende mollare.

Laura Natoli