Schianto sulla 325 per un sorpasso Il traffico resta paralizzato due ore

Un suv con a bordo nonno e nipotino si è ribaltato in un incidente che ha coinvolto altri due mezzi, ieri mattina, sulla Sr325 all’altezza de La Briglia in località Le Coste. Un sinistro che avrebbe potuto essere gravissimo, ma che, per fortuna, si è risolto senza conseguenze per il bambino mentre l’uomo di 58 anni, passeggero del suv, è stato portato in codice giallo all’ospedale Santo Stefano di Prato. Anche le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni.

A "riportare" le conseguenze dell’ennesimo incidente stradale è stato ancora una volta il delicato equilibrio logistico dell’arteria della Valbisenzio. Infatti la strada, bloccata subito dopo il fatto per permettere l’arrivo dei soccorsi, è rimasta paralizzata e ci sono volute circa due ore perché la situazione tornasse alla normalità. Chi voleva muoversi per lavoro o per rientrare a casa ha subito pesanti ripercussioni e ritardi. Tornando allo schianto che ha coinvolto tre veicoli, due auto e un furgone, la polizia municipale, intervenuta sul posto, nei prossimi giorni stabilirà, ascoltando i testimoni, l’esatta dinamica dell’accaduto ma da una prima ricostruzione sembra che il suv si sia ribaltato salendo con le ruote sulla massicciata per evitare un’auto che procedeva in direzione opposta impegnata in un sorpasso e che fra i due mezzi ci sia stata collisione ma non frontale, grazie al repentino spostamento del suv. Il suv, con a bordo nonno e nipotino si è cappottato. Il bambino è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 senza essere trasferito al pronto soccorso, dove invece è stato portato il 58enne. In un primo momento era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso ma poi non è stato necessario.

Per permettere i soccorsi è stato istituito il senso unico alternato sulla 325 che ha creato lunghe file in entrambe le direzioni.