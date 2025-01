Schiaccianoci. Stasera danza al Politeama

Torna la danza stasera al Politeama. Fuori cartellone, il teatro di via Garibaldi concede ospitalità alla compagnia Russian Classical Ballet (nella foto), che oggi alle 21 metterà in scena un grande classico del balletto: lo Schiaccianoci, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev.

The Nutcracker è uno dei capolavori di Pyotr Tchaikovsky, con le note celeberrime de Il valzer dei fiori o del Pas de deux, e racconta in musica la fiaba Lo schiaccianoci e il re dei topi pubblicato da Ernst Theodor Amadeus Hoffmann nel 1816. Alexandre Dumas padre realizzò una sua versione del racconto (Histoire d’un casse-noisette) e da questa il coreografo Marius Petipa trasse ispirazione per il balletto.

E’ la celebre storia di Clara, una ragazza che sogna un principe. In una selvaggia battaglia contro il Re dei Topi, lo Schiaccianoci è in pericolo. Anche Clara entra in questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura e rompendo l’incantesimo; lo Schiaccianoci diventa così un bellissimo Principe.

La fredda notte copre la città di fiocchi di neve e lo Schiaccianoci porta Clara nel suo regno, il regno dei dolci, dove la fata dello zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, come Clara, sono ancora capaci di sognare.

Sulle punte del corpo di ballo russo quella di oggi è una serata a misura di famiglie, per sognare un almeno un po’, anche se non si è più bambini, facendosi trasportare altrove dalla fantasia. Ci sono ancora biglietti disponibili per lo spettacolo, che si possono acquistare on line su Ticketone a partire da trenta euro.