"Scendiamo in piazza per la pace". Prato pensa a maxi manifestazione

Una grande manifestazione per la pace e per interrompere la spirale di violenza e odio che sta portando morte e distruzione nel Medioriente. Anche Prato sta pensando ad organizzare un momento pubblico, una manifestazione alla maniera di quella che si è svolta a Firenze promossa da dom Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, che ha visto la partecipazione di diecimila persone in una fiaccolata silenziosa per invocare la pace.

"In questi giorni in cui la ferocia e la brutalità della guerra imperversa è ancora più importante trovare spazi per il dialogo tra i popoli – afferma Gabriele Alberti, presidente del consiglio comunale di Prato –

Il contributo più grande che ognuno di noi oggi può portare è quello di fare tutto quello che possiamo per spezzare la catena dell’odio e della violenza. Ed è per questo motivo che il Tavolo per la Pace del Comune di Prato , formato da tantissime associazioni cittadine, ha convocato un incontro aperto, di confronto per organizzare una iniziativa tutti insieme".

Il Tavolo per la Pace, che si era riunito allo scoppio della guerra nel cuore dell’Europa con l’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina, dà appuntamento in un incontro aperto a tutti venerdì 3 novembre alle 16.30.

L’incontro si svolgerà nei locali del palazzo comunale, che è la casa di tutti i cittadini. "L’invito a prendere parte all’incontro per confrontarsi sul conflitto Mediorientale e sulle guerre che ancora funestano il mondo, è rivolto a tutti coloro che hanno interesse a partecipare – spiega Alberti – , cittadini e associazioni perché oggi abbiamo bisogno di mandare messaggi positivi che ci devono spingere a riflettere sulla questioni del conflitto, ma che cerchino anche e soprattutto di aggregare la nostra comunità sotto il simbolo universale della Pace.

Un messaggio sempre rinnovato di pace e di speranza". Per Alberti infatti, "quando il rumore della guerra si fa più forte, la voce del dialogo deve farsi sentire e Prato non può tradire la sua vocazione di città della pace".