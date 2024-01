Scazzottata in piazza Duomo. Arriva la polizia

Una scazzottata in pieno centro, davanti alla Cattedrale di Santo Stefano, e davanti ai tanti passanti che nel tardo pomeriggio di domenica si stavano avviando a fare l’aperitivo o ad una cena tra amici. Protagonisti due cittadini stranieri che dalle parole sarebbero passati alle mani (non sono state usate armi), mentre stazionavano proprio davanti al Duomo, come spesso capita di vedere gruppi di stranieri seduti sugli scalini dell’edificio, nonostante ci sia il divieto. I passanti hanno chiamato la polizia e i soccorsi: in piazza Duomo sono giunte due Volanti della polizia e un’ambulanza del 118. Per fortuna nessuno si è fatto male seriamente, solo qualche lieve escoriazione. La polizia indaga per capire quale sia stato il motivo scatenante il violento diverbio e se siano coinvolte altre persone.