Scavi in piazza XX Settembre Sopralluogo della sovrintendenza "C’è il pozzo di una casa colonica"

La volta a mattoni emersa durante gli scavi in piazza XX Settembre a Poggio a Caiano è parte di un pozzo di un complesso colonico che, oltre cento anni fa, si trovava in quel punto. Dalle cartografie e anche nel libro di Luigi Corsetti la piazza del paese era indicata come "podere Le Case" e tutti i poderi avevano il pozzo. Ieri mattina la sovrintendenza ai beni storici e artistici ha effettuato un sopralluogo con l’ausilio dell’archeologo per appurare l’origine della costruzione. Dalle foto d’epoca, pubblicate anche nei giorni scorsi, si vedeva questa cisterna che era utilizzata per l’approvvigionamento di acqua del podere e a questo punto il manufatto tornerà a questo utilizzo anziché essere demolito. Il progetto di riqualificazione prevede infatti la costruzione di un serbatoio per la raccolta e il riuso dell’acqua piovana per irrigare il verde pubblico che caratterizzerà la piazza e verrà utilizzato proprio questo pozzo. Oltre al restauro ci dovrà essere un adeguamento alle normative per la costruzione dei pozzi pubblici e la valutazione se lasciarlo a vista o meno. La nuova piazza XX Settembre avrà quindi alcuni elementi che faranno riferimento al passato: il monumento ai caduti della Grande Guerra (che ora è spostato nel parcheggio delle Scuderie in attesa di restauro), poi la scatolina con la medaglia celebrativa dei Patti Lateranensi e i nomi dei finanziatori del monumento che verranno in seguito restaurati ed esposti al pubblico in modo permanente e questo pozzo "memoria" della civiltà contadina.