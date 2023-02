Scatta il sondaggio con vista 2024 "Quale sindaco: Cenni, Pieri o Silli?"

Mentre il Partito Democratico si prepara alle primarie nazionali del 26 febbraio fra Schlein e Bonaccini per poi gestire i rapporti di forza interni in vista delle amministrative 2024, il centrodestra invece si interroga con un anno di anticipo su chi potrebbe essere il migliore candidato sindaco per riconquistare la città dopo dieci anni di governo di centrosinistra. In questi giorni infatti sono attivi due sondaggi in città: uno più strutturato e decisamente più costoso, portato avanti telefonicamente, l’altro effettuato via mail. Si parte dal sondaggio telefonico, che è arrivato in più case in città, comprese quelle di esponenti di centrodestra e di centrosinistra della politica attiva cittadina. Il primo quesito chiesto all’interlocutore telefonico è: che giudizio dà sull’operato del sindaco Biffoni? A seguire si chiede se si conosce Gianni Cenni (ex assessore all’urbanistica nella giunta di centrodestra ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia), e quale partito si sarebbe disposti a votare fra quelli di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia). Il sondaggio prosegue chiedendo di esprimere un giudizio di voto fra Gianni Cenni e il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli. E infine si domanda se si conosce Rita Pieri (ex assessore all’istruzione, oggi esponente di punta di Forza Italia e di Azzurro Donna). Appare evidente come l’obiettivo del sondaggio sia quello di capire quale esponente fra Gianni Cenni, Rita Pieri e Giorgio Silli sia più conosciuto fra i cittadini pratesi in questo momento storico. Impossibile però attribuire a un partito specifico la paternità del sondaggio. Tutti i partiti infatti si smarcano, sostenendo che non sono stati loro a commissionare il sondaggio. Tutti però al contempo si sono fatti un’idea di chi possa esserne il committente. C’è chi lo attribuisce a Forza Italia con l’obiettivo di cercare di fare recuperare posizioni a Rita Pieri, chi parla dell’ala di Fratelli d’Italia più scettica su Gianni Cenni e chi invece vede nel sondaggio un tentativo di Prato al Centro di fare tornare in auge per il toto-candidatura il nome di Silli.

Il sondaggio via mail è molto più snello, ma anche meno attendibile statisticamente. Qui la domanda si concentra su tre candidati: Gianni Cenni e Tommaso Cocci in quota Fratelli d’Italia, e Giorgio Silli per Prato al Centro. Sul tema dei sondaggi in vista delle amministrative 2024 gli esponenti politici di centrodestra preferiscono non esporsi direttamente. L’unica che parla apertamente è la deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti: "Ognuno è libero di commissionare i sondaggi che crede. Rispettando le regole può essere fatto tutto. Ma a 15 mesi dalle elezioni amministrative mi pare assurdo commissionare un sondaggio che ha finalità statistiche molto relative".

Sdb