Scatta il contributo alle società sportive

Contributi per lo sport, le associazioni e le società sportive di Carmignano hanno tempo sino al 30 settembre per richiedere il contributo a sostegno delle attività. La richiesta dovrà pervenire tramite un modulo (scaricabile da www.comune.carmignano.po.it) da consegnare al protocollo in piazza Matteotti o via Pec. Il contributo sarà erogato dopo la presentazione del rendiconto a consuntivo. Info: 055.8750232 e mail [email protected].