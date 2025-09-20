Scatta il campionato. Subito i super derby

L’attesa è finita: dopo le prime due giornate di Coppa Toscana, anche i campionati di Prima e Seconda Categoria sono pronti a prendere il via. L’appuntamento è per domani alle 15,30. Partendo dal campionato di Prima Categoria, occhio al girone B: il Maliseti Seano che ha da poco festeggiato il mezzo secolo di attività riceverà la Stella Rossa di Castelfranco di Sotto, mentre il Viaccia di Marchiseppe attende al Ribelli l’AM Aglianese che ha come direttore generale lo "storico" tecnico del Prato Vincenzo "Ciccio" Esposito. Trasferta pisana per il Prato Nord, atteso dal San Miniato Romaiano. La Pietà 2004 neopromossa partirà invece da Margine Coperta, dove se la vedrà con il Marginone.

Ed il Casale Fattoria di Bellini tenterà di far risultano in casa del CQS Tempio Chiazzano. Nel girone C c’è invece il Poggio a Caiano, altra neopromossa: gli uomini di mister Massimiliano Marchetti giocheranno allo Stella di Casini contro il Quarrata dell’ex-Jolo Andrea Diodato. Mercoledì prossimo, peraltro, alcune squadre pratesi saranno chiamate a scendere nuovamente in campo per la terza giornata di coppa, ma ci sarà tempo per pensarci.

Scendendo in Seconda Categoria, non mancano nel girone C i confronti intraprovinciali: a Vaiano, la Valbisenzio del nuovo mister Sebastian Rondelli si misurerà con la Polisportiva Naldi, mentre all’Achilli di Tavola se la giocheranno Eureka e La Libertà Viaccia. Impegni in trasferta sia per il Montemurlo che per il CSL Prato Social Club, attesi rispettivamente dal San Felice e dal Sagginale, mentre il Chiesanuova aspetta l’Olimpia Quarrata. Chiusura con il girone F: La Querce – Tavola al Becheroni e Mezzana – Virtus Comeana.

Giovanni Fiorentino