Scatta di nuovo l’allerta arancione. Oggi chiusi sottopassi, scuole cimiteri, giardini e impianti sportivi

Tutte le scuole chiuse oggi in città e provincia per l’allerta meteo diramata dalla Regione ieri pomeriggio. Oggi chiusi in tutta la provincia anche i servizi educativi, i cimiteri, i parchi, i giardini, gli impianti sportivi all’aperto e al chiuso (le piste ciclabili erano già state chiuse mercoledì), chiusi i centri ricreativi, gli oratori, i teatri, le biblioteche, i musei, i cinema, la scuola di musica Verdi, Officina Giovani, Prismalab e i luoghi di intrattenimento. Annullati anche tutti i mercati di oggi. Sono chiusi da ieri notte al transito i sottopassi di via Ciulli, via del Guado a Narnali e via Etrusca. Le previsioni parlano di un peggioramento in tutta la Toscana, con precipitazioni che si faranno più diffuse e localmente persistenti, anche con forti temporali anche da noi. Per questo la Regione ha emesso un codice di allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi per temporali forti e per rischio idraulico per il reticolo principale. Il Centro operativo di controllo della protezione civile in via Lazzerini è stato aperto ieri sera per seguire l’andamento dell’allerta e le squadre di protezione civile e polizia municipale sono state dislocate sul territorio per monitorare le strade e i corsi d’acqua. Già ieri sera alle 20 i cittadini sono stati avvertiti telefonicamente anche attraverso l’alert system. La decisione di chiudere le scuole e le strutture pubbliche è stata adottata dal Comune di Prato e da tutti gli altri Comuni della provincia in via precauzionale anche in considerazione delle piogge consistenti degli ultimi giorni e del livello di saturazione del terreno e dei fossi. Per l’eventuale riapertura delle scuole domani - gli istituti superiori con orario su sei giorni - la decisione sarà adottata oggi pomeriggio. Il Comune raccomanda la massima precauzione e di evitare spostamenti inutili anche per tenere libere le strade in caso di necessità. Lo stesso invito arriva da tutti i sindaci della provincia. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito della Protezione civile. Per criticità ed emergenze è attivo il numero verde 800 30 15 30.

Anche i Comuni di Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio e Cantagallo, ieri hanno attivato i rispettivi Coc, i centri operativi comunali di protezione civile. Il Comune ricorda che in caso di necessità o per segnalazion il numero della protezione civile attivo 24h è 335 1846512. A Carmignano la chiusura riguarda anche la biblioteca e il museo etrusco e l’ordinanza vieta "qualunque attività" in giardini, aree verdi e parchi. A Poggio chiusi il Museo Soffici, la biblioteca Inverni, la palestra e la tendostruttura di via Giotto. Tutto chiuso anche in Vallata, comprese le biblioteche, i centri civici, il centro polivalente Ex Meucci a Vernio e la scuola di musica di Vaiano.