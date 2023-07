Scarcerato e arrestato lo stesso giorno

Arrestato, rimesso in libertà e arrestato di nuovo. Tutto nello stesso giorno. Protagonista un italiano di 43 anni, residente a Prato, che il 12 luglio scorso fu trovato dai carabinieri in possesso di un fucile a canne mozze rubato a febbraio. L’uomo scarcetato e sottoposto all’obbligo di pg, è stato nuovamente arrestato e portato in carcere dai carabinieri della Stazione di Iolo su disposizione della Corte di Appello. L’uomo era stato prima arrestato per detenzione illegale di arma, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni, in quanto già sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla pg per un altro procedimento penale. Durante una perquisizione nella sua abitazione, disposta dalla Procura nell’ambito di una inchista in cui l’uomo è indagato per ricettazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento, è stato trovato il fucile a canne mozze calibro 12 e 18 cartucce occultate nella fodera di una valigia dentro un armadio della camera da letto. Da ulteriori accertamenti è emerso che l’arma era stata rubata in una abitazione a Pistoia a febbraio. L’arma e le munizioni sono state sequestrate. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Prato e l’uomo è stato rimesso in libertà. Lo stesso giorno, però, è stato arrestato di nuovo dai carabinieri di Iolo, questa volta in esecuzione di un provvedimento che disponeva la misura cautelare in carcere, emesso dalla Corte d’Appello di Firenze, in sostituzione della presentazione alla pg e dell’obbligo di dimora. Ora è alla Dogaia.