Scappa alla polizia Preso e denunciato

Hanno visto la pattuglia della polizia e sono scappati. nella fuga uno dei due ha gettato un involucro. E’ accaduto l’altra sera in via Strozzi. Dopo un breve inseguimento a piedi gli agenti hanno bloccato uno dei due soggetti e lo hanno messo in sicurezza nonostante l’attiva

resistenza dell’uomo. Accompagnato in Questura ed identificato

per un marocchino di 39 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di droga e danneggiamento. Nell’involucro recuperato c’erano 100 grammi di hashish. Poco dopo, in centro, in via Santa Trinita, la polizia ha fermato, dopo averlo inseguito, un altro sospetto in via Zarini: aveva con sé piccole dosi di cocaina. E’ stato denunciato.