Scambia i carabinieri per “clienti”, pusher arrestato. Il garage trasformato in centrale di spaccio

Prato, 12 agosto 2023 – Mercoledì scorso i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando di Prato hanno arrestato un 26enne marocchino, clandestino, che aveva occupato un garage in disuso a San Giusto. Il box era stato trasformato in centrale dello spaccio: i residenti della zona avevano segnalato il viavai di gente da quel garage e i militari in effetti hanno trovato 350 grammi di hashish, divisi in panetti, e circa 20 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacenti.

Quando i militari sono arrivati sul posto il 26enne teneva addirittura in mano un panetto di hashish, evidentemente scambiando gli stessi militari per “clienti”. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Prato nella mattinata di sabato nella direttissima e il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Caserma di Mezzana.