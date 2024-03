Scacco all’illegalità. Tolti dal mercato quasi 20.000 rotoli di tessuto irregolare

Decine di migliaia di rotoli di tessuto non in regola con le norme sulla tracciabilità sono state sequestrate a Poggio a Caiano dalla Guardia di finanza di Prato. I finanzieri, da tempo focalizzati nella repressione dei fenomeni di illegalità economica connessi al distretto produttivo, hanno messo gli occhi su un’azienda che a seguito di un’attenta attività di controllo, ad avviso degli investigatori, è in effetti risultata non in regola con le norme sulla tracciabilità della filiera di produzione e commercializzazione.

È così scattato il sequestro di 20.000 rotoli di tessuto, pari a 1,7 milioni di metri lineari di lunghezza per un controvalore stimato di circa quattro milioni di euro. Tessuti che, in base ai rilievi dell’ispezione delle Fiamme gialle, si presenterebbero privi sia dei dati del produttore che di quelli della composizione dei tessuti, come previsto, invece, dal codice del consumo e dalle normative europee. Il sequestro, spiega il comando della Guardia di finanza, è un’ulteriore testimonianza dell’impegno costante delle pattuglie sul territorio a tutela dei consumatori e delle fasce sane dell’economia tessile.

"Il sequestro – spiegano dalla Guardia di finanza – testimonia ancora una volta l’impegno costante delle pattuglie della Guardia di Finanza sul territorio pratese per contrastare la commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, contribuendo, in tal modo, alla protezione dei consumatori e alla tutela del mercato dei beni e servizi ove gli operatori economici possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza. L’azione del Corpo è mirata a proteggere l’economia legale, fornendo una risposta pronta e tangibile alle richieste di tutela che provengono tanto dagli operatori commerciali che operano nel rispetto delle norme, quanto dai consumatori".

"Quattro milioni di euro, 20.000 rotoli di tessuto non a norma sequestrati, per una lunghezza complessiva di quasi 2 milioni di metri lineari. Numeri importanti di un’operazione della Guardia di Finanza di Prato, alla quale va il nostro plauso. Numeri che, al tempo stesso, sono la testimonianza di quanto un certo sostrato illegale, purtroppo, continui a coesistere con quello sano, tenuto vivo grazie alla fatica e al lavoro di imprenditori onesti", ha commentato il deputato pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta.

"La lotta all’illegalità – ha aggiunto – e per tutelare l’imprenditoria trasparente e che deve sempre più caratterizzare la nostra filiera non si ferma, grazie all’impegno costante delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine. Il ripristino delle regole, che comportano legalità e sicurezza, è sempre più prioritario, affinché la nostra provincia non sia più associata anche ad azioni illecite".