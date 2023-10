Scabia, il potere curativo delle parole

Poesia come baluardo di libertà, un faro nel buio dietro le sbarre. Un filo che unisce idealmente il pubblico detenuto della casa circondariale “La Dogaia” e il pubblico esterno del Politeama Pratese, tenuto insieme dal progetto "La farmacia delle parole" con cui Teatro Metropopolare e la sua direttrice artistica Livia Gionfrida (foto) tornano per il secondo anno consecutivo ad animare gli spazi del Ridotto con un nuovo ciclo dedicato ai dialoghi sulla poesia nella società contemporanea.

Prima serata mercoledì 4 ottobre (ore 21) al Ridotto nel solco di Giuliano Scabia, poeta e uomo di teatro che ha fatto della poesia l’asse portante del suo mondo espressivo: la regista e drammaturga Livia Gionfrida, fondatrice di Teatro Metropopolare, sarà in dialogo con Massimo Marino e Annibale Pavone sull’opera di un artista straordinario che ha rotto i canoni della tradizione teatrale, dilatando la scena, praticando un teatro partecipativo che è andato nei manicomi, in paesi della montagna e della pianura, in quartieri periferici e centri storici, in festival internazionali. Livia Gionfrida rifletterà e farà riflettere sul potere “curativo” delle parole nella nostra società, in uno stimolante confronto con Annibale Pavone e Massimo Marino: il primo, interprete di vari testi di Scabia, il secondo saggista e critico teatrale, allievo proprio di Scabia. Biglietto 5 euro.