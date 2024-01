Sbanda e finisce contro il guard-rail, tre donne ferite

Montemurlo (Prato), 18 gennaio 2024 – Grave incidente questa mattina intorno alle 6,45 su via Berlinguer. Una donna di 50 anni, residente a Prato, alla guida di una Fiat Punto grigia, che proveniva in direzione Prato-Montemurlo, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare ed è finita contro il guard-rail sulla corsia opposta. Per fortuna al momento dell’impatto non stavano transitando altri veicoli, altrimenti il bilancio dei feriti sarebbe potuto essere più pesante.

A finire in ospedale in codice giallo sono state la conducente dell’auto e altre due donne che viaggiavano con lei, tutte non in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che si è occupata dei rilievi e sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Da stabilire se si è trattato di una distrazione o di una manovra errata. Per consentire i rilievi e per favorire le operazioni di soccorso delle tre donne, la polizia municipale ha dovuto chiudere via Berlinguer al traffico, particolarmente intenso vista la concomitanza con l’entrata sul posto di lavoro ed a scuola. La situazione è tornata alla normalità verso le 8.