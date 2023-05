"Sbagliato eliminare i corsi di italiano"

"Non ho capito il senso di eliminare i corsi di italiano per migranti tramite il Dl Cutro". Lo ha detto il sindaco Biffoni, che è anche delegato Anci Immigrazione, nel corso dell’incontro "Accoglienza: invertire la marcia per uscire dall’emergenza", nell’ambito del Festival Sabir in corso a Trieste. "Non capisco neanche il senso di ridurre la protezione speciale – aggiunge il primo cittadino pratese – abbiamo avvisato che lasciare gli stranieri senza italiano e fuori da percorsi di formazione - sebbene la destra abbia sempre detto che i soli migranti che vanno bene sono quelli che lavorano - può portare i giovani stranieri a restare disoccupati e quindi rimanere fuori da un percorso di cittadinanza e inclusione".