Sassaiola durante la partita, scatta il Daspo per due tifosi pratesi

Prato, 7 dicembre 2023 – Due tifosi pratesi nei guai a causa della sassaiola avvenuta durante la partita tra Prato e Sant'Angelo Lodigiano. Il match si era disputato lo scorso 26 novembre allo stadio Lungobisenzio, ma ora sono scattati due daspo per due tifosi del Prato.

In occasione dell'incontro «alcuni sostenitori delle rispettive componenti ultrà - spiegano dalla questura di Prato in una nota - hanno dato vita ad un momento di intemperanza, iniziato sul piano verbale ed in breve degenerato nel lancio di sassi, da parte di due sostenitori locali, verso la contrapposta tifoseria. Quest'ultima era posizionata all'interno del settore ospiti. La sassaiola ha reso necessario l'intervento delle forze di polizia e degli addetti alla vigilanza per contenere e porre fine alle intemperanze. Le successive indagini di polizia hanno consentito di identificare i due autori del lancio di sassi, rispettivamente di 53 e 45 anni, entrambi pratesi. Pertanto i due sono stati denunciati ai sensi dell'art 6 bis della legge 401/89 (lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive) e diffidati con provvedimento daspo della durata di tre anni per il primo, e di sei anni per il secondo, in quanto quest'ultimo recidivo, tre dei quali con la prescrizione dell'obbligo di presentazione per tre anni alla polizia giudiziaria in occasione degli incontri disputati dal Prato».