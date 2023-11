"Saremo presenti a Pitti filati 2024"

Il Lanificio dell’Olivo è in fase di recupero evidente con il primo step del rientro al quartier generale di Capalle dei dipendenti negli uffici al primo piano, del server con tanto di risoluzione del problema dell’energia elettrica e del ripristino della rete wi-fi. "L’azienda è tornata ad avere la sua operatività come prima del disastro – afferma Fabio Campana, Ceo della storica azienda – Non è corretto dire che tutto è passato, ma siamo riusciti a dare informazioni più precise ai clienti e a garantire loro che per le nuove collezioni dell’autunno inverno saremo in grado di gestire qualsiasi tipo di programma. Intanto, abbiamo creato tre linee di spedizione molto efficienti e siamo in grado di spedire il materiale ai nostri clienti". Per quanto riguarda la pulizia e il ripristino dei macchinari "abbiamo impegnate una settantina di persone che si stanno occupando della loro riattivazione. Pensiamo che dalla metà di dicembre, se non prima, di essere in grado di far ripartire le prime macchine. Nel frattempo, per alcune produzioni, ci appoggiamo ad alcune realtà esterne delle filiera". La clientela sta capendo il periodo di difficoltà imprevisto che si è abbattuto sul Lanificio dell’Olivo come sul resto del distretto: "Ci vuole bene e dove è possibile ci sta aspettando. E noi abbiamo deciso di partecipare a Pitti filati dal 24 al 26 gennaio prossimo: vogliamo esserci e lo faremo con uno sforzo molto importante. Porteremo la nuova collezione come segno tangibile della ripartenza e come testimonianza di un’azienda che per prima ha parlato di sostenbilità e vi ha creduto fortemente".