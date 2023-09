Sardi: "Il campo sportivo? Merito anche di FdI"

Campo sportivo de La Serra, il finanziamento regionale è anche merito dell’opposizione. Giovanni Sardi (nella foto), consigliere di Fratelli d’Italia, ripercorre il difficile iter burocratico che ha portato a un contributo di 360mila euro della Regione su un progetto del valore di 500mila euro.

"E’ giusto ricordare – scrive Sardi in una nota - quanto la volontà politica di spingere sulla realizzazione di questa opera da parte di Fratelli d’Italia in consiglio, abbia "salvato" 360mila euro. Il Comune fu informato dalla Regione nel luglio 2022 che aveva tempo fino alla mezzanotte del 30 novembre per l’invio telematico di inizio lavori al quale sarebbe succeduto una liquidazione dell’80% dell’importo, ma a tale data nessun avviso era partito dagli uffici del comune verso la Regione. Proprio durante la seduta del 30 novembre rilevai come fosse inqualificabile per il Comune perdere i fondi. Dal nostro intervento seguì una rinegoziazione tra Comune e Regione dei tempi di scadenza".

L’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni in consiglio ha risposto a Sardi, riepilogando il passaggio con la Regione che evidenzia anche dei silenzi da parte della stessa Regione: "Era stata indirizzata una lettera a Regione chiedendo la suddivisione del progetto in due lotti, per in più annualità la incidenza sul bilancio. Ahimè nessuna risposta è pervenuta dalla Regione, spiazzando l’amministrazione. Poi è stato proposto per via informale dai funzionari di Regione di poter iniziare i lavori in economia entro il 30 novembre 2022 e di poter rimandare al 2023 il reperimento dei fondi a completamento di questa opera. A richiesta formale in data 17 novembre 2022, relativamente alla correttezza della procedura la Regione ha risposto, a poche ore dalla scadenza della presentazione di inizio lavori, ribadendo l’improrogabilità del termine del 30 novembre".