Sarà Tellas a disegnare il playground: un progetto nato con gli studenti

Il playground di piazza Taranto sarà "ridisegnato" da Tellas. E’ lui l’artista che ha accompagnato gli studenti della scuola media "Filippo Mazzei" di Poggio a Caiano nel percorso laboratoriale con le classi dei docenti Francesca Galli e Antonio Carretta. Ieri gli studenti delle classi II-A e III-D hanno preso parte a "PlayArt", un progetto di arte pubblica partecipata per la rigenerazione urbana candidato dal Comune ad un avviso pubblico del Consiglio regionale. La realizzazione dell’opera infatti è stata preceduta da una lunga attività didattica che ha visto coinvolta la scuola media. Prima gli incontri con il curatore Gian Guido Maria Grassi e con l’artista, poi tutti insieme alla visita al Museo della Natura Morta che ha ispirato degli elaborati grafici a tema "natura e biodiversità"; questa ricerca "botanica" è analoga a quella che artisti, come Bartolomeo Bimbi, hanno fatto nei secoli passati e Tellas continua a fare oggi. Tellas per l’occasione dipingerà insieme a un altro artista, 2Bleene. I due che sono una coppia non solo in ambito professionale ma anche nella vita, si sono ispirati al museo, riproponendo piante, fiori e tonalità di colore che hanno trovato nelle opere conservate all’interno della Villa medicea: l’azzurro, per esempio, riprende i cieli dei paesaggi e gli elementi, in alcuni dipinti, trovano un’ambientazione analoga a quella di veri e propri personaggi (come fossero dame o cavalieri).