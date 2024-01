Sarà l’anno della street art. Il bando è slittato dal 2023

MONTEMURLO

Doveva essere il progetto di rilancio e di decoro urbano dopo gli anni difficili della pandemia e invece è arrivata l’alluvione a stoppare tutto.

Il nubifragio del 2 novembre scorso che ha sconvolto il territorio di Montemurlo, in particolare nella frazione di Bagnolo, ha fatto saltare una parte importante della programmazione culturale autunnale.

L’amministrazione è stata costretta a rimandare il bando sulla "Street art" che doveva concretizzarsi entro fine anno e che invece è stato prorogato alla primavera 2024.

Si tratta di un progetto di valorizzazione del patrimonio industriale attraverso l’arte e l’espressione artistica con la decorazione di grandi pareti, che saranno messe a disposizione dai privati, nelle sedi di varie aziende.

"Attraverso l’arte vogliamo contribuire al decoro urbano. Una città più bella e colorata in grado di trasmettere emozioni e lanciare messaggi importanti", sottolinea l’assessore alla cultura e promozione del territorio, Giuseppe Forastiero.

"L’idea parte da un concetto semplice di intervenire con la street art sulle facciate di palazzi magari degradate mettendo a disposizione uno spazi per dare forma ad un murales".

Un modo per abbellire la città a costo zero per i cittadini che decideranno di aderire. Soprattutto nella frazione di Oste dove è maggiore la presenza di condomini. Un modo semplice che va incontro a più necessità: abbellire la città, eliminare il degrado e dare una mano concreta ai cittadini che non possono permettersi di tinteggiare la facciata.

L’arte di strada scelta come forma comunicativa d’impatto legata ai grandi temi d’attualità e per combattere con il bello il degrado e i vandalismi. Purtroppo ci sarà ancora da attendere qualche mese: il bado previsto in queste settimane uscirà a primavera sia per gli artisti sia per i cittadini che hanno uno spazio da mettere a disposizione.

Ricordiamo che il Comune di Montemulo ha promosso la "street art" già nel 2021 con la rigenerazione del campo da basket di Oste che fu affidato all’artista Moneyless, tra i principali protagonisti della scena internazionale dell’arte urbana astrattista, che ha riqualificato i 1000 metri quadrati dell’area in via Palarciano. Si tratta di una delle più grandi opere di street art in Toscana.

Silvia Bini