Santo Stefano. Pochi letti e sanitari: "Ci sono stati 30mila ricoveri in meno"

Tutto in pochi giorni: dal 9 al 12 ottobre 2013 ci fu il grande trasferimento delle attività sanitarie dal Misericordia e Dolce al Santo Stefano, a Galciana. Una missione con cui vennero trasferiti 264 pazienti e 20 neonati. Il compleanno dei primi dieci anni è l’occasione per vagliare le criticità esistenti e quelle superate da un presidio ospedaliero nato piccolo per le esigenze di una città e di una provincia complessa come quella di Prato, come dimostra la posa della prima pietra per la costruzione della palazzina Biancalani che porterà in dote 104 posti letto da aggiungere ai 540 già aperti. Poi le difficoltà di un pronto soccorso tra i più affollati dell’Asl centro, che già nel 2017 ha subito un maquillage di spazi e un potenziamento un anno fa con l’istituzione dell’area medica di accettazione grazie alla quale i medici del pronto soccorso sono aiutati nella presa in carico dei pazienti dai colleghi di alcuni reparti interni.

"Dieci anni di attività del Santo Stefano sono più di una ricorrenza – chiosa Sandro Malucchi, segretario generale della Funzione pubblica Cgil Pistoia Prato –

I primi dieci anni sono anche quelli della consapevolezza. Si è finalmente capito che i 540 posti letto sono pochi e che la sanità territoriale è debole e sguarnita. La decisione assunta dalla politica regionale e locale di dotare Prato di ulteriori 104 posti con l’edificazione della Palazzina Biancalani è un fatto di politica sanitaria rilevante". Ciò permetterà alla zona distretto pratese di passare "da un dato di 2 posti letto ogni 1.000 abitanti ad un più agevole 2,5 posti letto, con una presumibile riduzione dei tempi di attesa all’ingresso dell’ospedale e al pronto soccorso".

Il segretario generale Malucchi appunta l’attenzione su due elementi che hanno definito l’assetto sanitario: l’intensità di cura del Santo Stefano che ha portato ad una drastica riduzione di ricoveri - in media meno 3.000 in un anno per un totale di circa 30.000 mila in meno - a fronte di un territorio sguarnito di risposte e di una popolazione che invecchia sempre di più. Quanta ’sanità’ si è persa in un decennio? Un modello sanitario nuovo cosiddetto "per intensità di cura che ha ridotto il tempo di degenza a 7 giorni medi per ricovero con una riduzione di oltre 3.000 ricoveri annui rispetto a quelli garantiti dal Misericordia e Dolce. I ricoveri annui infatti sono passati da 23.846 a 20.870 nel periodo 2012-2021 (riduzione del 12,5%) mentre la popolazione nel medesimo periodo è cresciuta di 9.831 residenti con il tasso di vecchiaia che è passato da 145 punti a 171 punti", commenta Malucchi. Che aggiunge: "Il sistema nuovo ospedale ha prodotto quindi una riduzione dei ricoveri garantendo tempi più brevi, in controtendenza però rispetto all’aumento della popolazione e di un crescente invecchiamento". In sostanza a fronte di bisogni in aumento. Qual è il valore economico della riduzione dei ricoveri? "Si può stimare sopra i 100 milioni valutando 712 euro il costo di una giornata di degenza – prosegue – Nello stesso periodo però la popolazione ha bussato con maggiore insistenza alle porte della sanità: i pratesi nel 2021 hanno utilizzato la sanità locale nel 64% dei casi, 6 punti percentuali in più rispetto al 2012". Una fiducia verso il sistema sanitario che "è stata parzialmente corroborata dall’ingresso di nuovi professionisti: i sanitari non medici sono passati da 2.115 nel 2012 a 2.336 nel 2021 di cui 1.480 (63% del totale) assegnati all’ospedale". Per Malucchi le dolenti note riguardano i prossimi anni a partire da oggi, "con oltre 400mila euro di riduzione dei costi del personale in area pratese rispetto al passato". C’è un ostacolo da superare, ovvero "il blocco delle assunzioni previsto dalle leggi nazionali che inchiodano la spesa ai valori del 2004 con l’ulteriore riduzione del 1,4% della voce di bilancio". Se qualcosa non cambierà "la palazzina Biancalani, le case e gli ospedali di comunità rischiano di essere piccole cattedrali nel deserto, luoghi inutili per la salute poiché svuotati dai professionisti sanitari".

Sara Bessi