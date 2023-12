Santo Stefano con La Polda alla Baracca

Al Teatro La Baracca martedì 26 dicembre alle 17 ci sarà uno spettacolo per le famiglie: "La Polda (Polda Micanòra, Strefana parlatora). La strega-befana Polda racconta fiabe e storie toscane; vecchie nuove e di dimane. Uno spettacolo per tutti, che ci riporta al nostro folclore senza dimenticare qualche novità. Divertimento assicurato con finale a sorpresa. Scritto e interpretato da Maila Ermini (foto), biglietti ragazzi 6 euro, adulti 8; promozione: due adulti e due ragazzi: 25 euro. Per prenotare: [email protected]

Sempre al teatro di via Virginia Frosini a Casale da ricordare anche l’appuntamento della notte di San Silvestro: il 31 dicembre alle 21.45 L’amore Pippo di e con Maila Ermini e Gianfelice D’Accolti. "Fra i rifiuti dell’alluvione – racconta Ermini –, mentre ammassavamo anche i nostri, abbiamo trovato un quaderno destinato al macero, e scoperto una storia d’amore di alcuni anni fa, comica e strampalata, che non possiamo non condividere per stupire e divertire i nostri spettatori". Al termine dello spettacolo spumante e dolce per festeggiare il nuovo anno. Prenotazioni entro il 29 dicembre, costo biglietto: 25 euro. Per prenotare: [email protected].