Santo Stefano caos Fino a 84 letti in meno col piano estivo dell’Asl I reparti penalizzati

Un taglio di oltre il 17% dei posti letto, più che a Pistoia e Santa Maria Nuova a Firenze. Lo prevede il piano estivo dell’Asl, duramente criticato dai sindacati. Per la stagione delle ferie 2023 la rimodulazione annunciata è di un massimo di 84 posti (nel 2022 andò anche peggio, con un picco di 102). La percentuale è appunto superiore al 17% del totale dei letti presenti nel presidio di Galciana, ovvero 484. Per l’Asl Centro è un numero sovrapponibile ai parametri già applicati negli scorsi anni, ma i sindacati non la pensano così temendo un’estate piena di problemi. Penalizzate le medicine, mentre la lettura del piano fa emergere in filigrana che uno degli obiettivi sarà quello di smaltire quanto più possibile le liste d’attesa in ambito chirurgico.

Il piano di riorganizzazione estiva copre un arco di tempo che va dal 28 maggio fino al 26 settembre. Nel cuore dell’estate, dal 24 luglio al 27 agosto i letti saranno ridotti di 84 unità. In questo lasso di tempo i 54 posti del settore 3 di chirurgia rimarranno stabili, mentre quelli del settore 6 resteranno 42 fino 24 luglio per scendere a 28 dal 24 luglio al 10 settembre. I letti chirurgici tagliati tra la fine di luglio e l’inizio di settembre sono 14 su un totale di 96, ma il calendario estivo prevede l’apertura di 9 sale operatorie e 6 sale ambulatoriali a giugno, 8 sale operatorie e 4 sale ambulatoriali dal 3 al 29 luglio, 8 sale operatorie la prima settimana di agosto (replica l’ultima settimana di agosto e a settembre) ma senza ambulatoriali e 6 nei 15 giorni centrali d’agosto.

Maggiori chiusure si registrano nelle Medicine: gli 8 posti del settore 1 saranno azzerati dal 5 giugno fino al 17 settembre; non saranno toccati i 56 ed i 54 rispettivamente della Medicina del settore 3 e del settore 2 entrambi al terzo piano; riduzione per i 42 posti del settore 2 al secondo piano eliminati dal 12 giugno al 18 settembre. Nessun taglio per la neurologia che rimane con 44 posti, come pure la geriatria con 20 letti. Taglio netto per l’incharge room: i 10 posti saltano dal 5 giugno per essere riaperti il 18 settembre. Nessuna chiusura per i 10 posti letto di malattie infettive e i 12 per i covid. Anche i 2 letti intensivi covid rimangono aperti. L’Utic-cardiologia perde 4 posti passando da 20 a 16 dal 12 giugno al 28 agosto, mentre non c’è alcuna variazione per i 12 posti di rianimazione. Variazioni, invece, sul fronte dei pazienti più piccoli: infatti, la neonatologia sub intensiva passa da 17 letti a 14 a partire dal 5 giugno e per tutta l’estate fino a settembre; idem per la pediatria per la quale si applica un taglio di 3 posti nello stesso periodo estivo. Alla Tin (Terapia intensiva neonatale) nessun taglio (3 posti) come all’obi (osservazione breve intensiva) pediatrica con 2 posti.

L’area del pronto soccorso non subisce variazioni: nessun taglio ad Ama, il reparto che permette la presa in carico precoce dei pazienti spostandoli dalla corsia del pronto soccorso al primo piano, che rimane con i 36 letti come pure l’obi con 14 posti in cui è prevista la bolla covid.

Sara Bessi