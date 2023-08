Santo Stefano 2026 Maxi pronto soccorso Ci saranno nuovi spazi per adulti e bambini

La palazzina Biancalani porterà in dote non solo 104 posti letto, ma consentirà di recuperare spazi preziosi all’interno del corpo principale dell’ospedale di Galciana per ampliare il pronto soccorso adulti e dare un assetto migliore e definitivo al pronto soccorso pediatrico. Una sorta di domino di spazi che sarà possibile grazie "al trasferimento di 12 posti letto del Dipartimento di salute mentale adiacenti all’area di emergenza urgenza al piano terra della struttura da edificare", spiega Gianluca Gavazzi, responsabile ufficio tecnico dell’Asl Toscana centro e Rup (responsabile unico del procedimento) del progetto di ampliamento, affidato alla Nbi spa. Dunque, non solo stanze in più per il pronto soccorso ma anche spazi più idonei e una sede definiva per quello pediatrico, che nelle ultime settimane ha subito qualche primo ritocco per limitare la commistione tra piccoli utenti e pazienti di otorino e di medicina nucleare.

La costruzione della palazzina Biancalani fa intravedere le potenzialità dell’intervento di ampliamento di spazi di un nosocomio nato piccolo rispetto alle esigenze del territorio. I visitatori, che dovranno recarsi ai servizi ospitati nella nuova struttura, troveranno l’ingresso principale dalla hall del Santo Stefano. Di fatto, come spiega Gavazzi, si tratta di un unico complesso "collegato dal tunnel sopraelevato al primo piano". Lo stesso che dovrà essere attraversato per raggiungere l’area commerciale presente al primo piano del Santo Stefano. Si tratta di una distanza di un centinaio di metri. "Al momento è prevista un’accettazione centralizzata per le visite specialistiche del poliambulatorio – aggiunge l’ingegner Gavazzi – e resterà dove è attualmente, all’ingresso del Santo Stefano. Agli ambulatori di questa porzione del nosocomio se ne aggiungeranno altri 9 nella palazzina esterna, raggiungibili con un percorso interno all’ospedale, dunque protetto. Disabili accompagnati dalle associazioni di volontariato, potranno accedere al nuovo poliambulatorio passando dall’ingresso della palazzina Biancalani che affaccia sul cortile protetto da tettoia".

Sempre sul versante strutturale, come già accennato durante la posa della prima pietra, sul tetto saranno collocati dei pannelli fotovoltaici e l’edificio sarà ricoperto da pannelli simili a quelli della struttura principale per creare una continuità anche visiva. "Si tratta di pannelli con una maggiore coibentazione rispetto agli altri più vecchi – afferma Gavazzi – Anche i vetri saranno a tripla camera per garantire un minor spreco di energia. L’aria calda e fredda sarà gestita tramite pompe di calore e non più tramite la caldaia tradizionale". Per i casi di emergenza, vidimato dal corpo dei vigili del fuoco, c’è il piano di evacuazione dell’edificio tramite apposite scale ed uscite che permettono l’esodo così come previsto dalla legge vigente.

Sul fronte dei servizi agli utenti, che tanto hanno e continuano a far dannare i cittadini, c’è l’uso dei telefoni cellulari. Quasi impossibile in quasi tutte le zone del Santo Stefano, la linea non dovrebbe essere un problema nella struttura in costruzione.

"Nell’adiacente palazzina dei servizi non abbiamo mai riscontrato problemi di questo genere – aggiunge Gavazzi – E questo vale anche per la nuova struttura perché qui non ci sono reti esterne ed altre schermature come nel Santo Stefano per proteggere ambienti diagnostici. Anche la rete wifi ci sarà nella modalità odierna di collegamento alla rete cittadina. A proposito nel Santo Stefano stiamo potenziando i sistemi di ripetizione dei segnali dei vari gestori". Infine tv in camera ed edicola. "La predisposizione per l’impianto tv nelle camere c’è. Come pure gli spazi commerciali per un’edicola ci sono, nel nucleo originario, ma purtroppo si sa che per attivare questo servizio ci vuole chi decide di investirci".

Sara Bessi