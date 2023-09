Santissimo Crocifisso e sagra della polenta. Gli appuntamenti

Festa del Santissimo Crocifisso e sagra della polenta e cinghiale. A Carmignano sarà un week end all’insegna della rievocazione storica, del buon cibo e dei concerti: questa sera a Seano (ore 21) prosegue la festa quinquennale del Santissimo Crocifisso con la via Crucis che partirà dalla farmacia comunale. Domani, sabato, la messa prefestiva sarà alle 17,30 e alle 21,30 in chiesa concerto del coro fiorentino "Il Melograno". Domenica sarà l’ultimo giorno della festa: alla messa delle 10,30 canterà il coro parrocchiale, nel pomeriggio dopo la messa delle 16 si svolgerà la processione in costume per le vie del paese, con la partecipazione delle autorità civili e militari. Alle 21,30 in piazza San Pietro tombolone ed estrazione della lotteria e in chiusura, dalle 22,45 spettacolo pirotecnico. A Poggio alla Malva sabato e domenica tutti a tavola con la sagra della polenta, funghi porcini e cinghiale. Al circolo "A. Naldi" si mangia con queste specialità e anche altri piatti della cucina toscana. Per il pranzo di domenica occorre prenotare: 331.2160236.