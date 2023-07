Sant’Anna, torna la Festa dei cazzotti La rievocazione storica in montagna

Torna la rievocazione della storica Festa di Sant’Anna a Cascina di Spedaletto, che ricorda un tempo lontano quando si andava lassù per divertirsi, celebrare il raccolto e anche per trovare consorte. L’appuntamento rientra nel programma de "I mondi perduti", ciclo di quattro escursioni guidate – tra storia, leggenda e trekking – a partecipazione gratuita che arriva dal 23 luglio in veste estiva, dopo un’edizione invernale che ha avuto grande successo, con camminatori arrivati da tutta la Toscana per scoprire i luoghi meno conosciuti della Vallata.

Stella del programma, è appunto la rievocazione della Festa di Sant’Anna, che vede al lavoro molte associazioni delle province di Prato e di Pistoia, impegnate a ricreare l’atmosfera della festa che vedeva arrivare a piedi, all’angolo sud occidentale di quella che adesso è diventata la Riserva Naturale Acquerino Cantagallo, centinaia di persone dai paesi vicini. "Tutti a piedi (e non solo) alla Festa dei Cazzotti" è il titolo dell’iniziativa di quest’anno, che si svolgerà domenica 30 luglio, e che riprende il nomignolo dato alla ricorrenza nel secolo scorso, quando, il vino e il campanilismo scatenavano amichevoli risse. Il "non solo" dell’escursione indica la possibilità per i ’meno atletici’ di scoprire i bellissimi boschi attorno alla Cascina, grazie anche a delle joelette condotte dai volontari dell’associazione Vagamonti, che insieme all’associazione per lo Sviluppo Turistico della Val Bisenzio, ad Acquerino Cantagallo, Passione Natura Biobiettivi, 4Passi e associazione culturale L’Acqua è fra i promotori della giornata.

Sarà possibile quindi scegliere l’itinerario che più si confà alle proprie gambe e aggregarsi ai gruppi in partenza da Luogomano, da Montale (con La Storia Camminata), da Migliana (con la pro loco), dalla Valdibure, da Monachino o dalla Cascina per poi dedicarsi ai festeggiamenti all’ex "spedale", dove ad attendere i camminatori ci saranno la messa, alle 12.15, come da tradizione, giochi antichi, un mercatino di prodotti artigianali e stornelli e musica popolare con Daniele Poli e Pietro Perugi.

Prima del tramonto, poi, rientro alle auto o, per chi può trattenersi al fresco dei mille metri di altezza del rifugio, possibilità di dormire al centro visite. La rievocazione della Festa di Sant’Anna è organizzata con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, "I mondi perduti" con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Per informazioni: www.valbisenziotoscana.it, [email protected], [email protected], telefono e Whatsapp 335 7153704 (Paolo Novellini).