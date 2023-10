Santa Lucia, lavori in corso per il rinnovo del sistema fognario

Vanno avanti i lavori per rinnovare il sistema fognario a Santa Lucia realizzati da Publiacqua in accordo col Comune. Dopo avere concluso un primo step di intervento su via Bensa, con la posa di uno scatolare e di una tubazione in pvc, adesso Publiacqua si sta dedicando al risanamento della fognatura in via Giusti, andando a eliminare le infiltrazioni presenti (siamo a circa i dueterzi del lavoro). Sempre su via Bensa si andrà poi a realizzare una vasca interrata ‘di prima pioggia’, per poi passare a via Ippolito Nievo e via Dino Campana dove è previsto l’adeguamento fognario attraverso la realizzazione di due condotte che andranno ad alleggerire il carico idraulico delle tubazioni di via Bensa e via Paolieri. Gli interventi sono stati al centro di un sopralluogo delle commissioni consiliari comunali Lavori Pubblici e Ambiente, alla presenza del vicesindaco Simone Faggi e del presidente di Publiacqua Nicola Perini.

Da segnalare infine che i lavori su via Bensa e via De Amicis saranno completati una volta realizzato uno scolmatore per contrastare gli eventi meteo importanti in zona. Ricordiamo che gli interventi sull’abitato di Santa Lucia arrivano dopo che i lavori di sistemazione fognaria legati al cosiddetto ‘Accordo del Tessile’ sono stati eseguiti in Val di Bisenzio. Opere che vanno nel senso della razionalizzazione dei sistemi fognari e di depurazione ma anche della tutela ambientale. In Val di Bisenzio sono terminati i lavori di sistemazione fognaria nei tratti Isola – La Briglia (lato destro), della Briglia (lato sinistro), della zona di Gamberame, e nel tratto La Foresta – Madonna della Tosse: l’importo complessivo degli interventi è stato di 3,7 milioni di euro. Si è invece concluso nell’estate 2022 il progetto preliminare di dismissione del depuratore de Il Fabbro e il conseguente collegamento al depuratore di Gabolana a Vaiano.