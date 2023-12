Santa Barbara con i bambini

Una giornata di Santa Barbara vissuta insieme ai bambini. La celebrazione della patrona dei vigili del fuoco quest’anno ha coinvolto la scuola primaria "Salvo D’Acquisto" di Tavola. Dopo l’alzabandiera e la posa della corona ai caduti al comando dei vigili del fuoco è stata celebrata la messa dal vescovo monsignor Nerbini e dai parroci don Szeliga e don Magherini nella palestra della scuola, addobbata grazie ai tanti lavori creati per l’occasione dai bambini. Al termine della celebrazione, è stato letto il messaggio augurale del capo dipartimento dei vigili del fuoco. Dopo il saluto del comandante Stefania Fiore, il prefetto Adriana Cogode ha consegnato invece le benemerenze al personale in servizio ed in quiescenza. La festa si è conclusa con il coro dei giovani studenti che si sono divertiti con i giochi di "Pompieropoli".