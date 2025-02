Sanremo al Pecci. Con visite guidate

Come annunciato, questa sera la finale del Festival di Sanremo arriva sul grande schermo del Centro Pecci, in collaborazione con Cargo Bistrot. Prima della diretta Rai dalle 18 alle 19 è in programma visita guidata alle tre mostre in corso del Centro Pecci con il direttore Stefano Collicelli Cagol: Louis Fratino. Satura, Peter Hujar: Azioni e ritratti / viaggi in Italia e Margherita Manzelli. Le signorine. Dalle 19 alle 20.30 al Cargo Bistrot potrai gustare aperitivo a base di drink, primi, secondi, finger food, affettati, verdure e focacce, preparato per l’occasione. A seguire, dalle 20.30, la serata prosegue nel cinema del Centro Pecci con il collegamento in diretta da Sanremo. Ci sono due opzioni partecipare al Pecci Sanremo. Chi scegli il pacchetto completo, quindi visita guidata alle mostre dedicate a e Louis Fratino, l’apericena e la diretta televisiva il prezzo tutto compreso è di 25 euro. Per chi preferisce partecipare esclusivamente alla proiezione, è disponibile l’opzione serata finale Sanremo e voucher per tornare a visitare le mostre in un secondo momento: in questo caso l’ingresso a partire dalle 20.30 è di dieci euro. Per entrambe le opzioni è obbligatoria la prenotazione sul sito o sui canali social del centro per l’arte contemporanea. Nella foto: Simone Cristicchi, ieri sul palco con la pratese Amara per la serata dedicata alle cover.