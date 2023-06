Sanità Pratese, Sbloccati Progetti Fondamentali, Ora Serve Lavorare

Leonardo Biagiotti

Il mese di giugno ha visto sbloccare due progetti fondamentali per la sanità pratese. Ancora non si vede una ruspa, ma certo l’affidamento del cantiere per la palazzina del nuovo ospedale e l’inizio della procedura di appalto per il distretto sociosanitario di San Paolo sono buone notizie. Attese da anni, bisogna aggiungere, ed è questo che spinge alla prudenza e che sposta di nuovo il discorso sulle ruspe, ovvero i lavori sul terreno. Sapere che la parte burocratica è conclusa, o in movimento nel caso di San Paolo, è solo una premessa necessaria, ma l’obiettivo vero adesso è quello di procedere velocemente e lavorare, lavorare, lavorare. Non c’è (altro) tempo da perdere.