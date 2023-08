Sanità online L’Asl ha bisogno di volontari

Asl Toscana centro cerca 38 volontari per il progetto "SOL: Sanità On-Line un’opportunità in più per il cittadino". I 38 posti saranno così suddivisi: 22 su Firenze; 4 a Prato; 8 a Pistoia; 4 a Empoli. Tutti coloro che sono interessati devono avere un’età compresa tra i 18 ed i 28 anni e presentare la domanda online entro e non oltre le 14 del 28 settembre. Gli aspiranti volontari possono presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto diretta all’ente titolare che lo ha organizzato, esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it alla quale si accede tramite autenticazione con Spid.