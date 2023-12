Sanità, mobilitazione Pd: "Servono fondi da Roma per assumere personale"

"In questi anni abbiamo provato a costruire un sistema infrastrutturale che rispondesse all’idea di sanità pubblica diffusa sul territorio, vicina ai cittadini, riservando all’ospedale l’intensità di cura (anche se le dimesioni del Santo Stefano sono state del tutto sbagliate, ndr). Ora, per salvaguardare questo modello serve che anche il governo faccia la propria parte. Il momento è chiave: c’è un perimetro da difendere, altrimenti ci sarà sempre più distanza fra il cittadino e il sistema sanitario nazionale, creando un gap colmabile solo col ricorso alla sanità privata". Il Pd si mobilita in difesa della sanità pubblica. Lo fa lanciando una campagna proprio dalla zona di San PaoloBorgonuovo, che da circa dieci anni attende il nuovo distretto sociosanitario. Una struttura pubblica ormai ai nastri di partenza, con i lavori che dovrebbero cominciare entro primavera. Un presidio garantito dai fondi comunali e regionali, ma che adesso ha bisogno dell’aiuto del governo per dotarsi di macchinari e personale.

"Qui c’è una comunità che è sempre stata al nostro fianco – commenta la consigliera regionale Ilaria Bugetti, presidente della commissione sviluppo economico in Regione –, che adesso vede nella partenza dei lavori al distretto socio-sanitario sia un punto d’arrivo che un punto di partenza, perché poi la struttura andrà dotata di servizi, personale e strumentazioni. Noi qui abbiamo fatto una battaglia per mantenere le risorse stanziate e velocizzare l’iter burocratico. Mandiamo segnali forti di presenza sul territorio e di investimenti, il governo invece taglia la sanità pubblica". L’idea del Pd è sempre quella approvata in consiglio regionale: una proposta di legge sottoposta al Parlamento in cui impegnare il governo a spendere il 7.5% del Pil in sanità. "E’ quanto viene investito come minimo in tutti i Paesi d’Europa – aggiunge Bugetti –. In Italia siamo invece al di sotto del 7%".

Il vicesindaco Simone Faggi sottolinea invece la centralità del momento storico: "C’è una visione molto differente della sanità pubblica fra quella del Pd e quella del governo di centrodestra. In questi anni noi abbiamo messo in campo risorse e strategie. Gli obiettivi adesso sono a portata di mano, ma le risorse che il governo garantisce sono insufficienti. I soldi stanziati da Roma non bastano nemmeno a fare fronte a tutti gli aumenti dei costi energetici e all’impennata del costo di materiali e strumentazioni varie". Il tema, come detto, è quello di riempire di personale e dotazioni le nuove strutture socio-sanitarie. Ci sono le quattro case di comunità fra Montemurlo, Vaiano, Poggio a Caiano ed ex anatomia patologica. Poi c’è il distretto di San Paolo. E infine la nuova palazzina del Santo Stefano. Strutture che avranno bisogno di milioni di euro per restare aperte. "Stiamo facendo una battaglia epocale sulla sanità – conclude Diego Blasi, portavoce del Pd toscano –. Siamo davanti a un bivio fra il modello toscano, che noi vogliamo preservare, e quello privato".