San Michele "Ha vinto tutto il territorio"

"Non potevo sperare in un esordio migliore". A parlare è Andrea Stampone, per il primo anno alla guida dei Celesti, il rione che in questa edizione del San Michele ha primeggiato sia nel Teatro in Strada, che nel Palio dei Ciuchi. "E’ stato un bel lavoro di squadra. Il punto di forza della nostra sfilata è stata proprio la sinergia unica raggiunta fra tutti i settori, dalle sarte ai manovali, passando per gli interpreti della sfilata. E’ stata una vittoria meritata, risultato di un meticoloso lavoro, iniziato un anno fa".

A trionfare è stata per il terzo anno la regia di Carolina Fanelli, giovane regista, che con ‘Inferno e paradiso’, ha scelto come protagonista la storia di Bruno Cardini, carmignanese che durante la seconda guerra mondiale si arruolò nel Cai (corpo aereo italiano) e partì in missione contro l’Inghilterra.

Nella rappresentazione si racconta la storia romanzata di tre aviatori, di un’amicizia capace di trasformare in musica ogni rumore. Un viaggio alla ricerca delle ragioni che possano aver portato giovani uomini, cresciuti nel nome di un’idea, a scegliere di agire secondo coscienza.

"Abbiamo voluto raccontare - continua Stampone - della magia che l’amicizia vera, se profonda e sincera, può innescare. Questa è la storia di ciò che spinge un’anima a resistere, dopo aver conosciuto almeno un milione di ragioni per odiare questa vita". A giudicare il Teatro in strada sono stati, anche quest’anno, quindici esperti del mondo dello spettacolo, cinque al giorno, chiamati ognuno a esprimere un giudizio e una classifica senza consultarsi con gli altri.

È’ stata combattuta fino all’ultimo giro anche la gara del Palio dei Ciuchi: il rione Celeste e quello Verde si sono dati battaglia e il rione dell’Arcangelo ha avuto la maglia per un punto.

"È stata un’edizione bellissima – commenta il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti –. Le quattro sfilate hanno onorato la manifestazione e dato lustro a Carmignano. Al di là del risultato della gara, a vincere è tutto il territorio". E l’ affluenza di pubblico ha ripagato dell’ impegno: per tutte e tre le sere le tribune hanno registrato il tutto esaurito. E anche la piazza è stata gremita di persone che non hanno voluto perdere la magia del San Michele.

Caterina Cappellini