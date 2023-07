San Michele è chiusa "La chiesa non è sicura" Questa sarà un’estate senza la Visitazione

La chiesa di San Michele a Carmignano non riaprirà in tempi brevi e sarà un’estate senza poter vedere la Visitazione del Pontormo. Il motivo è che non può essere garantita la sicurezza ai fedeli e visitatori.

Tutto è iniziato a fine maggio con una macchia di umidità al soffitto vicino alle travi in legno. Una prima ricognizione ha evidenziato la necessità di mappare tutto il sottotetto ligneo e con ogni probabilità le travi dovranno essere sostituite: si preannuncia un lavoro enorme. Sabato mattina il presidente della Regione, Eugenio Giani, era a Carmignano per l’inaugurazione dell’ambulatorio Asl di fisioterapia ed è stato accompagnato anche alla chiesa "dove ha promesso di organizzare un incontro, insieme al vescovo di Pistoia", riferisce il parroco di San Michele. Il complesso di San Michele è molto esteso e versa in generale in pessime condizioni: alcuni porzioni sul retro dell’immobile sono già protette dalle impalcature. Dalla piazza magari non si nota perché la facciata fu rifatta a seguito dell’abbattimento del colonnato, nel 2018, durante la manovra di un compattatore di Alia. Don Elia Matija, il parroco, è molto amareggiato riguardo al futuro: "All’interno c’è la Visitazione del Pontormo, è vero: è una delle opere d’arte più importanti e belle ma abbiamo soprattutto una chiesa inagibile. Non si deve pensare solo in funzione di un’opera d’arte e ai turisti che si lamentano quando un complesso sta andando in malora da anni, sotto gli occhi di tutti. E per salvarlo servono investimenti consistenti".

Il restauro del convento di San Michele ha già un progetto diviso per lotti e il primo ammonta a circa 1 milione e mezzo di euro, somma che, secondo le previsioni, sarebbe stata coperta in parte dalla Diocesi di Pistoia in parte dalla parrocchia. Ora però si è aggiunto il sottotetto che potrebbe costare altri 600.000 euro. "Prima ci sono da fare i saggi – prosegue don Elia – e in base al risultato un progetto di restauro ma le travi saranno da sostituire".

Tutte le celebrazioni sono state spostate nell’oratorio della Compagnia di San Luca al quale si accede dal chiostro: è la prima chiesa francescana del territorio (1348) e anche questa avrebbe bisogno di lavori. Secondo il parroco la situazione va resa pubblica con chiarezza. E portata all’attenzione, se necessario, del ministro dei Beni Cultuali Gennaro Sangiuliano. Occorre ricordare che nell’autunno 2019 la Regione e la Diocesi presentarono, per finanziare i restauri della chiesa, l’opportunità della legge sull’Art Bonus per aziende e cittadini cioè la possibilità di contribuire economicamente usufruendo di una detrazione fiscale. Risultato? Pressoché zero. E’ vero che pochi mesi dopo scoppiò l’emergenza Covid ma resta il fatto che il complesso di San Michele non ha avuto le cure e le attenzioni necessarie per i suoi contenuti e la sua storia, nonostante gli appelli a più riprese. Nel 2014 fu restaurata la Visitazione grazie anche al prestito dell’opera a varie mostre, in Italia e in America e in questi anni il parroco ha fatto il possibile per mantenere il decoro della chiesa e garantire lo svolgimento di tutte le sue funzioni ma la comunità parrocchiale alla fine è piccola (circa 3000 anime e altre piccole chiese da gestire) e reperire queste somme sul territorio è pressoché impossibile.

M. Serena Quercioli