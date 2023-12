San Francesco: Zipoli, Bach e Pesciolini

Nuovo concerto del Festival Zipoli stasera alle 21 nella chiesa di San Francesco. Forze locali, ma già molto apprezzate quali sono le Tuscae Voces dirette da Elia Orlando (foto), insieme a eccellenze italiane, i tromboni e i cornetti de La Pifarescha e a eccellenze straniere, l’organista tedesco Andreas Liebig, si uniscono per impaginare un programma importante incentrato su tre musicisti: Zipoli, Bach e Pesciolini. Il pratese Biagio Pesciolini, cui Tuscae Voces ha dedicato due cd, è un compositore molto interessante e difficile, che fu protagonista della scena musicale non soltanto pratese fra Cinque e Seicento, dove condusse una vita piuttosto movimentata sia professionalmente che sentimentalmente. Di lui saranno eseguiti un Magnificat e alcuni mottetti. L’organista Andreas Liebig eseguirà invece allo splendido organo di San Francesco, restaurato pochi anni orsono grazie a un contributo del Rotary e del Soroptimist, tre noti brani liturgici di Zipoli e la monumentale Toccata, Adagio e Fuga in Do maggiore BWV 564 di Johann Sebastian Bach, un autentico tour de force di virtuosismo. Come tutti i concerti del Festival anche quello di stasera sarà a ingresso libero.