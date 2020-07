Prato, 27 luglio 2020 - L'antefatto: sabato scorso Matteo Salvini e Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, hanno fatto tappa a Prato per il loro tour elettorale. Nell'occasione hanno anche fatto visita a Stremao, nella sede di Montemurlo. Un fatto che ha scatenato l'odio social e non solo da parte di alcuni che hanno pensato bene di rivolgere delle minacce al presidente dell'associazione solidale, Mauro De Angelis.

Stremao aiuta le famiglie bisognose (tutte, senza distinzioni) e, come spiega lo stesso presidente, la visita di Salvini è stata l'occasione per ricevere aiuti alimentari per 500 euro e la promessa di un bonifico da 3mila euro per l'acquisto di un furgone da usare per la consegna dei pasti.

"Il mio numero di telefono è pubblico – dice De Angelis – Ho ricevuto messaggi di ogni tipo. Una persona dalla Calabria mi ha detto che dovevo restituire i 49 milioni della Lega, altri mi hanno augurato la morte e come ciliegina sulla torta c’è chi mi ha detto che l’Italia va a rotoli per colpa di gente come noi".

Ma De Angelis puntualizza: "Qui non esiste destra o sinistra, presto verrà anche Italia Viva e darà il suo contributo perché, come abbiamo detto all'entourage di Salvini, le porte sono aperte ma chi viene porti un contributo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA