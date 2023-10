"Salviamo la vita di Kenneth Smith"

L’associazione Diapason di Poggio a Caiano aderisce all’appello della comunità di Sant’Egidio per la petizione che mira a salvare Kenneth Smith, condannato a morte in Alabama. "Questo è l’invito che le donne poggesi dell’associazione Diapason – scrivono in una nota – formulano al sindaco Riccardo Palandri, ai tre parroci e a tutte le associazioni poggesi. La petizione della comunità di Sant’Egidio può essere firmata online".