Salute in piazza. Visite gratis per le donne

La prevenzione per il benessere sanitario arriva ancora una volta tra la gente. Così la Clinica mobile di ultima generazione di Salute in Comune sarà domani a Prato in Piazza del Comune. L’inizaitiva rientra nell’ambito del programma "Medici in piazza", dove i cittadini potranno accedere a visite gratuite in diverse branchie della medicina, dalla cardiologia, alla ginecologia, fino ai controlli di vista e udito.

La Clinica Mobile di Salute in Comune è configurata con la dotazione strumentale idonea a questo progetto di prevenzione: ecografo ad alta definizione, mammografo 3D ad alta definizione con software speciale per i microseni e stazione per la refertazione che sarà effettuata da radiologi e medici specialisti, che lavoreranno sui 2 van che compongono la Clinica Mobile. Il servizio gratuito è rivolto alle donne residenti o domiciliate nel comune, di età tra i 25 ed i 44 anni compiuti.

E’ possibile prenotare la visita telefonando al numero verde gratuito 800616109. Le visite si terranno dalle 9.30 del mattino fino alla tarda serata .

Secondo il rapporto "I numeri del cancro in Italia 2023", la Toscana è la seconda Regione in Italia con la maggiore incidenza di tumori, con il 56% di uomini e il 65% di donne colpite. In particolare il tumore al seno in Toscana colpisce una donna ogni 8.

L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Prato e di Castelfiorentino ed è finanziata dalle imprese e attività del territorio sensibili al tema della prevenzione sanitaria precoce.