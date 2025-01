Salto in alto e in lungo. Il primo meeting col sorriso

Le festività natalizie sono da poco finite, ma i giovani dell’Atletica Prato hanno già inaugurato la stagione indoor.

A Venturina Terme, sull’impianto della Cg Atletica Costa Etrusca, si è svolto il primo meeting indoor dell’anno, e gli atleti pratesi si sono messi subito in luce, ottenendo risultati di valore. Nel salto in alto Francesco Innocenti ha conquistato un prestigioso secondo posto, saltando 1,55 metri, mentre Edoardo Lapo Natoli si è piazzato al terzo posto con un salto di 1,50 metri. Non è stato da meno Alberto Guarducci, che con 1,45 metri ha ottenuto il quinto posto, confermando la crescita complessiva del gruppo.

Anche il salto in lungo è stata una delle discipline centrali della giornata. Ottima performance per Pietro Giulio Pacini, che si è classificato al quinto posto con un salto di 6,50 metri. Un primo approccio agli impegni del 2025 più che promettente, che dimostra la sua solidità e preparazione. Lorenzo Puccetti ha chiuso al nono posto con una misura di 5,93 metri, mentre Elbenezar Renzar Ogemo ha saltato 5,46 metri, ottenendo il 16esimo posto. Un buon avvio anche per Cosimo Muka, che con 5,16 metri ha conquistato la 19ª posizione, mentre Gabriele Mottillo ha saltato 4,93 metri, piazzandosi al 21esimo posto.

I risultati ottenuti a ridosso dell’Epifania fanno ben sperare per il proseguo della stagione e per un 2025 che si preannuncia ricco di soddisfazioni per l’Atletica Prato.