Salta il capodanno cinese. Le sfilate il prossimo weekend

Sono state rinviate a sabato e domenica prossimi, il 24 e 25 febbraio, le sfilate e gli appuntamenti per il Capodanno Cinese fissate per oggi e domani. L’evento, in accordo con il Consolato della Repubblica Popolare Cinese, è stato rimandato alla prossima settimana in rispetto del lutto regionale proclamato per oggi dalla Regione Toscana per il tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri in un cantiere edile in via Mariti a Firenze. Rimangono confermati gli orari e i luoghi delle sfilate del dragone, nella zona industriale e da piazza della Gualchierina a piazza Santa Maria delle Carceri.

Sempre nel rispetto del lutto regionale e della tragedia avvenuta a Firenze è stata rinviata a sabato prossimo 24 febbraio anche la cerimonia di intitolazione del Centro educativo Righi a Mario Lodi a cura dell’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune. L’evento era in programma per questa mattina. Nella giornata di oggi la bandiera del Comune di Prato sul Palazzo comunale sarà issata a mezz’asta.