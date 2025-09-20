Salta anche la Palla grossa. Il Chersoni non è a norma. Annullato tutto il torneo

Prima il timore del Comitato per l’annullamento della manifestazione, proprio nell’anno del ritorno in piazza Mercatale per la prima volta dal 2016. Poi il sollievo per essere riusciti ad approntare una versione sui generis, sull’erba dello stadio del rugby invece che sulla sabbia. Ed infine la delusione, a poche ore dal traguardo: la Palla Grossa non si giocherà, per una decisione arrivata nel tardo pomeriggio di ieri dai Rioni, con i rappresentanti degli stessi che non nascondono amarezza. Tanto più che era ormai tutto pronto, o quasi: oggi si sarebbero sfidati alle 17.30 gli Azzurri di Santa Maria ed i Rossi di Santa Trinita nella prima semifinale della rassegna, seguita domani alla solita ora dalla partita tra i Gialli di Santo Stefano ed i Verdi di San Marco. Erano stati venduti i biglietti (oltre 350 solo per il primo incontro, stando ad una prima stima fornita dai Rioni) si erano mobilitati i volontari, i calcianti si erano allenati in primis per dare un segnale. Il problema, stando a quanto si apprende dal Comune, è sorto a quanto pare a seguito di uno degli ultimi sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali che sarebbero stati alla base del "no" della commissione pubblico spettacolo: a seguito di alcuni lavori effettuati nei mesi scorsi sul Chersoni (che già lo scorso febbraio aveva denunciato problemi burocratici relativi alla sicurezza) mancherebbe infatti la certificazione dell’agibilità dell’impianto. Un aspetto sul quale ha posto l’accento nelle scorse ore anche la Questura, chiedendo il certificato dei lavori eseguiti. Due le riunioni che si sono svolte in Comune, nelle ultime ore, tra il Comitato della Palla Grossa, i gestori del Chersoni ed i dirigenti comunali con il subcommissario Lo Castro: il Comune si è detto disponibile a venire incontro ai richiedenti, proponendo lo slittamento di una settimana delle partite per poter produrre la documentazione necessaria. Gli organizzatori della Palla Grossa non hanno chiuso a questa possibilità, ma hanno chiesto al Comune un impegno formale che assicurasse lo svolgimento dell’evento. Una certezza che l’ente non ha potuto garantire, la cui assenza ha fatto saltare il banco.

"E’ venuto fuori anche il problema dell’installazione delle ’poste’ necessarie al gioco, ma ne avremmo fatto a meno all’occorrenza – ha commentato il presidente del Comitato della Palla Grossa, Gabriele Villoresi – mi chiedo come sia possibile che, nonostante ciò, il Chersoni abbia ospitato proprio ieri (due giorni fa, ndr) un evento sportivo. Se avessimo avuto la certezza di giocare avremmo accettato il rinvio, ma come faccio a dire a chi viene appositamente da altre città che avrebbe rischiato di fare un viaggio a vuoto? Dico solo che ci eravamo preparati da mesi, avevamo chiesto il patrocinio del Comune. Non mi capacito di come queste criticità siano emerse a due giorni dall’inizio". E in questo "settembre nero" per gli eventi, Prato dovrà fare a meno anche della Palla Grossa.

Giovanni Fiorentino