Saldi, partenza da domani È già caccia alle occasioni

È il momento buono per fare affari. Partono i saldi in concomitanza con lo shopping sotto le stelle che animerà i quattro giovedì di luglio. Via da domani con i saldi estivi: merce a prezzi ridotti quindi per chi ha rinunciato all’acquisto del capo sul adesso invece può fare un pensiero. I negozianti hanno buone aspettative anche per rialzare una stagione partita leggermente in sordina a causa della temperature più basse e delle piogge che hanno caratterizzato i mesi di maggio e giugno. "I saldi ci lasciano buone aspettative, perché più che in passato la città intercetta flussi turistici importanti e per il fatto che la grande fornitura ancora disponibile, complice la stagione che ha svoltato tardi, rende ancora più appetibile l’appuntamento con gli acquisti nei negozi fisici". Lo dice Sergio Tricomi, Presidente interprovinciale Federmoda, alla vigilia dello start per lo shopping a prezzi scontati in città. Il gong è fissato per domani. "La stagione – osserva Tricomi – è stata fino a qui condizionata dal meteo. La pioggia e le temperature di giugno hanno ritardato la vendita dei capi più prettamente estivi: ne consegue che, adesso, possiamo lasciarci alle spalle due mesi di relativa incertezza. Le aspettative sono buone perché - precisa – il prodotto non mancherà: i negozi hanno ampia disponibilità in magazzino e poter contare su un assortimento completo a prezzo di saldo è sicuramente allettante".

Fiduciosi i commerciani della città: "Si tratta – commenta Duccio Mantellassi, del negozio Mantellassi Calzature – di una fase in cui attendiamo specialmente un pubblico in cerca di buone occasioni. Noi avremo a prezzi interessanti sia i brand che alcuni prodotti artigianali. In questo senso metteremo a disposizione anche oggetti più eleganti, adatti alla stagione delle cerimonie". Per Massimo Macchini, del negozio Priveè: "I saldi sono sempre un momento importante. Un anno fa la stagione era stata particolarmente calda, mentre adesso siamo tornati ad un clima più mite, che implica una maggiore fornitura di capi estivi. I giovedì di luglio – prosegue – rappresentano una buona occasione per far decollare gli affari e per intercettare una clientela diversa da quella storica, che ci frequenta tutto l’anno". La spesa media pro-capite stimata per i consumatori toscani si aggira tra i 150 e i 170 euro. Non resta che fare shopping.