Saldi invernali flop. Pochi soldi in tasca e caldo anomalo: "Bisogna cambiare"

"I saldi che si sono appena conclusi non hanno portato risultati soddisfacenti. Bisogna pensare a nuove iniziative dal carattere strutturale per sostenere il settore moda". La stagione dei saldi invernali, dal 5 gennaio al 5 marzo, è stata un flop. Lo si era già intuito, nelle settimane scorse, ascoltando i commenti dei negozianti che lavorano in centro storico e non solo, tutt’altro che felici per l’andamento di quelle che una volta erano definite "le grandi occasioni". La conferma è arrivata da Confcommercio Pistoia e Prato, che ha tracciato un bilancio negativo.

"Se nella prima parte della stagione le attività ce l’hanno fatta a difendersi, adesso non è possibile dire altrettanto. I risultati sotto le attese di questa tornata sono stati determinati da una serie di fattori concomitanti, come la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, su cui ha inciso la crescita dell’inflazione, e una minore disponibilità economica generalizzata. Accanto a questo, il clima ha contribuito in modo decisivo a rallentare gli affari, poiché le temperature non sono mai scese in modo significativo e molti capi stagionali sono rimasti invenduti".

Secondo Confcommercio è arrivato il momento di fare profonde riflessioni, lavorando a "nuove iniziative strutturali che, specie per i centri storici, siano in grado di attrarre una frequentazione stabile, capace di sostenere una filiera fondamentale per il tessuto commerciale territoriale, come quella della moda". Insomma, il messaggio è: le attività commerciali vanno aiutate attraverso veri e propri eventi che aumentino il giro di persone. I saldi da soli non bastano.

Su questo tema, il Consiglio nazionale di Federmoda si è confrontato per cercare di individuare le soluzioni più idonee alla massima valorizzazione delle svendite.

"Al netto delle inevitabili differenze nazionali, quando si parla di reti commerciali e di clima, sul fatto che sia necessario mantenere una data unica il fronte è compatto. È un requisito indispensabile per evitare logiche di dumping che finirebbero per danneggiare ulteriormente un segmento di mercato che, invece, necessita del più ampio sostegno, perché da sempre elemento di sicura vitalità per le nostre città".

Riguardo invece i tempi dei saldi, è più volte emersa l’impellenza - a detta dei commercianti - di posticiparne l’inizio e di ridurne la durata, sia per quanto concerne il periodo invernale che quello estivo, perché ormai la formula non funziona più come dovrebbe.

Francesco Bocchini