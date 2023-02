Saldi, bilancio positivo "E adesso il rush finale"

"Bilancio positivo dopo un mese, ora il rush finale". Queste le parole con cui Sergio Tricomi, Presidente Federmoda Pistoia e Prato, ha commentato l’andamento positivo dei saldi invernali, iniziati lo scorso 5 gennaio. Tanti i cittadini pratesi che hanno approfittato degli sconti, di fronte a una caro vita in continua crescita, per acquisti di ogni genere. Una vera e propria caccia all’offerta migliore, nella speranza di risparmiare quanto più possibile. A testimoniarlo sono stati gli stessi negozianti del centro storico. "Il primo mese di saldi – commenta Massimo Macchini, titolare del negozio di abbigliamento Privée di via Pugliesi – è andato bene: abbiamo fatturato circa il 15% in più rispetto ad un anno fa. Ora è il momento più congeniale per trovare degli ottimi prodotti ad un prezzo molto basso. Nel frattempo i clienti possono già cominciare a dare uno sguardo alla nuova collezione".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Sergio Scarpelli, dell’omonimo negozio di calzature di via Cesare Guasti : "La partenza dei saldi – ricorda – è stata positiva specialmente per le prime tre settimane. Adesso andiamo incontro ad un calo fisiologico, ma con ribassi ulteriori contiamo di proporre occasioni largamente appetibili: c’è ancora assortimento e si può portare a casa un ottimo capo risparmiando molto". Alessandra Coppini, di Coppini Sport, aggiunge: "Abbiamo registrato un buon giro di clienti durante i saldi, in molti hanno cercato l’occasione e hanno trovato un ottimo assortimento per i capi invernali. Considerato il clima anomalo delle settimane precedenti, con il freddo che non si decideva ad arrivare, posso dire che i saldi sono stati provvidenziali. Per l’ultimo mese faremo sconti ancora più sostanziosi".

Chiude il giro di riflessioni Dina Logi, del negozio "Acqua e Limone": "Abbiamo osservato un ottimo flusso di clienti - argomenta - e questo ci ha consentito di migliorare le nostre performance rispetto ad un anno fa. Tra i capi più gettonati spicca senz’altro la maglieria. Ora aumenteremo gli sconti sugli articoli invernali rimasti: entrando in negozio in questo ultimo mese di saldi è possibile portare a casa prodotti di pregio ad un costo davvero competitivo". L’auspicio resta ora quello che le vendite ordinarie tornino quanto prima ai livelli pre – pandemici di fatturato.

Tamara Mancini