Salasso Tari, gli artigiani: "Necessari nuovi impianti"

Non accennano a placarsi le polemiche dopo l’ufficialità degli aumenti Tari a Prato, in media del 6,7%. Da un lato ci sono le preoccupazioni delle associazioni di categoria, che non accettano il +7% di tariffa sulla spazzatura con cui dovranno fare i conti le utenze non domestiche, dall’altro gli interventi della politica con le reazioni alla richiesta del sindaco Biffoni di "un termovalorizzatore grande, moderno ed efficiente per la Toscana". Il primo grido d’allarme arriva da Cna Toscana Centro e Confartigianato che con un intervento congiunto chiariscono: "Ora basta, la misura è colma". Le associazioni degli artigiani chiedono interventi strutturali a Regione, Alia e istituzioni locali a difesa di "un sistema economico ormai sotto forte stress, che combatte ogni giorno per difendere una capacità competitiva già minata dai rincari energetici e dall’aumento del costo delle materie prime". "Da anni sulla gestione dei rifiuti chiediamo chiarezza – dice il presidente di Cna Toscana Centro, Claudio Bettazzi -, una maggior efficienza del servizio e un contenimento dei costi. Eppure ancora oggi non abbiamo chiaro il quadro regionale di quali e quanti impianti strategici si intendono realizzare. E ancora oggi non è dato sapere che soluzione sarà trovata a fronte della chiusura del termovalorizzatore di Montale". Preoccupazioni vengono espresse anche dal presidente di Confartigianato Prato, Luca Giusti. "Da decenni chiediamo che venga implementato un piano rifiuti che risponda alle esigenze delle imprese e del territorio – dice -. Una voce ancora una volta inascoltata. Nell’immediato chiediamo al Comune di intensificare al massimo la lotta all’evasione, perché le aziende serie e corrette sono chiamate a pagare anche per chi evade la Tari". A intervenire sul tema rifiuti è di nuovo anche il Comune. Stavolta con l’assessore Valerio Barberis che replica a polemiche e accuse del Movimento 5 Stelle. "Se i grillini sono d’accordo con la necessità di puntare sul riciclo e sulla re-immissione sul mercato dei rifiuti, saranno allora anche d’accordo con la realizzazione dell’hub del riciclo tessile – dice -, sull’area di recupero degli inerti derivanti dalle demolizioni degli edifici per riutilizzare i materiali nell’edilizia anziché andare a sventrare colline e montagne, in una logica di circolarità. Siamo contenti anche del fatto che apprezzeranno quindi che la città di Prato sia stata coordinatrice del gruppo di lavoro europeo che ha definito le strategie sull’economia circolare nelle aree urbane, che sia stata la prima città in Italia a dotarsi di un assessorato all’economia circolare e che il programma Prato Circular City sia diventato un modello nazionale per la transizione circolare delle città". Contro l’ipotesi termovalorizzatore si scaglia invece Unione Popolare. "A questa giunta diciamo di andarsene senza fare troppo clamore – attaccano -. L’amministrazione ha sposato le peggiori strategie possibili anche sul tema dello sviluppo: in mezzo ad autoproclamate e non meglio precisate strategie ‘verdi’, essa chiude il suo trascurabile percorso decennale con l’invocazione dell’inceneritore, che anche per l’Unione Europea rappresenta uno strumento residuale – esemplificativo di strategie poco evolute – per la gestione dei rifiuti".

Sdb