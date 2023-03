"Salario giusto negli appalti e settimana corta"

Da un lato il cammino in Regione per "garantire un livello retributivo adeguato ai lavoratori negli appalti pubblici", dall’altro l’inizio di un percorso partecipativo verso le amministrative 2024. Sul lavoro il Pd si muove su un duplice livello. La prima ad attivarsi sul tema è stata la consigliera regionale Ilaria Bugetti che ha proposto una legge regionale "per garantire ai lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario degli appalti pubblici o delle concessioni un livello retributivo adeguato e attuale. In Italia, come sappiamo, una legge sul salario minimo non esiste – commenta Bugetti –. La legge approvata in consiglio regionale, di cui sono prima firmataria, prova a dare un segnale concreto. In poche parole dopo che la giunta Giani avrà approvato le nuove linee guida legate a questa legge, il costo del lavoro di un’azienda che partecipa ad un bando pubblico regionale dovrà essere sempre congruo e attuale, quindi non si potrà più andare al massimo ribasso a discapito del salario dei lavoratori".

Bugetti ribadisce che "questa legge non sarà applicata solo alla Regione Toscana, ma anche agli enti e alle agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali, alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliero universitarie, a Estar e alle aziende pubbliche per i servizi alla persona. Insomma, un grande passo avanti".

A livello provinciale invece il Pd dà il via al percorso partecipativo verso le amministrative con gli "Stati generali del lavoro" che partiranno a inizio aprile.

"Il lavoro è il tema su cui l’impegno del Pd sarà totale", spiega il responsabile lavoro del Pd Aksel Fazio. Una delle proposte sarà la sperimentazione sulla settimana corta.

"Bisogna essere coraggiosi – continua Fazio – La settimana corta è già stata sperimentata in Europa, ottenendo risultati molto positivi. La proposta di Cisl e Cgil va in questa direzione e trova pieno appoggio dal Pd. Lanciamo quindi un appello a tutte le imprese, ai lavoratori alle realtà interessate a sperimentare e studiare insieme come realizzarla".