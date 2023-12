Salario congelato, è lotta. Sciopero pre natalizio

"Niente aumento salariale congruo? E allo scioperiamo". E’ questa la presa di posizione di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltusc, che hanno indetto la manifestazione di protesta per venerdì 22 dicembre, quando chi opera nel settore della ristorazione collettiva, commerciale e turismo, della distribuzione cooperativa, della distribuzione moderna organizzata e del terziario distribuzione e servizi (a Prato sono fra i 7 e gli 8mila) avranno la possibilità di osservare lo sciopero per l’intero turno di lavoro. Alla base di questa decisione ci sono le trattative saltate fra i sindacati e le associazioni datoriali di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Fipe, Angem, LegaCoop Confcooperative Agci) per quanto riguarda il prolungamento dei contratti di lavoro nazionali, scaduti ormai nel 2019. "Si tratterà di uno sciopero che riguarderà una pluralità di settori: addetti alle mense, alle vendite e alla distribuzione – le parole di Caterina Ballanti, segretaria generale Filcams Cgil Prato Pistoia – I contratti nazionali scaduti sono 15. La pandemia prima e la crisi energetica poi hanno fatto sì che le trattative venissero posticipate fino a quest’anno. Trattative che si sono interrotte a ottobre. Si è arrivati a questo punto a causa dell’indisponibilità da parte delle associazioni datoriali a rispondere a delle richieste ben precise riguardo l’importanza di aumenti salariali adeguati rispetto ad un’inflazione galoppante. Le proposte pervenuteci sono assolutamente inadeguate. L’aumento salariale congruo dovrebbe avvicinarsi, in base all’indicatore dei prezzi al consumo (Ipca), a circa 330 euro, mentre quello che sta emergendo si attesta attorno ai 130-150 euro, somma comprensiva dei 30 euro già anticipati nel 2022".

Uno sciopero previsto nei giorni

antecedenti al Natale fa aumentare il , rischio per i consumatori di trovare, ad esempio, supermercati con scaffali vuoti o altre criticità. "Questo dipende dall’adesione alla protesta, che ci auguriamo sia il più massiccia possibile. Potrebbero esserci scaffali non riforniti nel pomeriggio oppure disservizi alle casse. Noi stiamo portando avanti campagne assembleari capillari per rendere evidenti le motivazioni della mobilitazione. La scelta della data non è casuale – conclude Ballanti – Non vogliamo scioperare contro le associazioni, ma per rivendicare un diritto".

Francesco Bocchini