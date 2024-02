"Sala prove musicali di Comeana: utilizzo gratuito per residenti e gruppi limitrofi fino al 16 marzo"

Sala prove musicali di Comeana, fino al 16 marzo l’utilizzo sarà gratuito anche per i musicisti o cantanti residenti nei comuni limitrofi a Carmignano (Poggio a Caiano, Quarrata, Signa, Lastra a Signa. Montelupo, Capraia e Limite, Vinci e Prato) ed ai gruppi nei quali almeno un componente sia residente in tali comuni. La sala prove, realizzata dal Comune di Carmignano, con contributo della Regione Toscana e dotata di strumentazioni professionali, è situata all’interno dello Spazio Giovani in piazza Battisti ed è aperta il martedì e giovedì dalle 15 alle 19, il giovedì dalle 15 alle 22 e il sabato dalle 9 alle 13. Il giovedì è stata estesa l’apertura sino alle 22 per favorire i giovani studenti e lavoratori con la passione per la musica. La sala prove è fruibile da gruppi di massimo 6 persone (4 musicisti e 2 voci) e occorre prenotare almeno 24 ore allo Spazio Giovani: 055.8716213.